2018-11-16T12:58:52+03:00
Московская жизнь

Между «Театральной» и «Площадью Революции» откроют новый подземный переход

Пешеходы смогут им воспользоваться уже летом 2019 года
Светлана ВОЛКОВА
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Ремонт перехода планируют завершить к августу 2019 года.Ремонт перехода планируют завершить к августу 2019 года.Фото: Алиса ТИТКО
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Реконструкцию пешеходного перехода от станции метро «Театральная» на станцию «Площадь Революции» с выходом на улицу Никольская планируют завершить до конца августа следующего года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин.

- Сейчасведется реконструкция пешеходного перехода от станции метро «Театральная» к станции «Площадь Революции» с выходом на Никольскую улицу, - отметил Марат Хуснуллин. - На сегодня работы выполнены более чем на 30 процентов.

По словам главы Стройкомплекса, большой ремонт завершат до конца августа 2019 года. «Проект включает в себя реконструкцию существующего пешеходного перехода длиной почти в 100 метров, оборудование лестниц, а также установку лифта для инвалидов», - рассказал заммэра.

Обновленный переход рассчитан на непрерывный поток людей, в том числе с ограниченными возможностями. При реконструкции пешеходного перехода используются современные материалы. Для освещения монтируются антивандальные светильники. Ступени сходов оснащены автоматизированной системой снегоудаления. В переходе поставят охранно-пожарную сигнализацию и систему видеонаблюдения.

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