В столице подключение к электро- и теплосетям будут оформлять по единой заявке

СЕГОДНЯ 13:54 2018-11-16T13:55:26+03:00

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В столице можно подать единую заявку на подключение ко всем видам инженерных сетей через официальный портал мэра и правительства Москвы (mos.ru). Такая услуга появилась в столице впервые, поэтому столичный Стройкомплекс проведет три практических семинара для застройщиков. Специалисты расскажут о порядке подготовки заявки и комплекте необходимых для этого документов. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

- Во второй половине декабря этого года столичные застройщики смогут подать единую заявку через портал мos.ru на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения шести компаний - «МОЭСК», «ОЭК», «МОЭК», «Мосводоканал», «МОСГАЗ», «Мособлгаз», - рассказал Сергей Левкин. - Услуга появилась по поручению мэра Москвы Сергея Собянина снизить административное давление на бизнес и обеспечить прозрачность предоставления госуслуг в сфере строительства.

По его словам, в электронном виде можно будет подать заявки на такие услуги, как получение технических условий подключения, заключение договоров о подключении к сетям и получение актов технологического присоединения. Семинары пройдут 27 ноября, 4 и 11 декабря в 15.00 в конференц-зале здания Стройкомплекса на первом этаже. Каждое обучение будет посвящено отдельной услуге.

«Процедура проста - застройщик заходит на портал мэра и правительства Москвы под своим аккаунтом, заполняет одноразово общую для всех часть - это сведения о заявителе и подключаемом объекте, а затем специальную - сведения, необходимые для принятия решения о предоставлении услуги в зависимости от выбранных видов сетей, - объяснил руководитель Департамента. - Информационная система автоматически разбивает заявку и направляет ее в соответствующую сетевую организацию. Далее РСО самостоятельно получают дополнительный набор документов в рамках межведомственного взаимодействия. Затем в личном кабинете застройщик и сетевая компания обмениваются полным комплектом документов, подписями и, как результат, застройщик получает запрашиваемую услугу, либо ТУ, либо договор или акт технологического присоединения без хождений по инстанциям, без потери времени и сил.

В мэрии считают, что благодаря информатизации услуг сетевых компаний существенно сократится количество документов, предоставляемых застройщиками, а также время, необходимое на взаимодействие с сетевыми компаниями. Если московская инициатива будет успешной, тогда ее распространят по всей России.

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