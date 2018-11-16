2018-11-16T13:22:51+03:00
Московская жизнь

Тоннель между «Нижегородской» и «Авиамоторной» построят за семь месяцев

На участке все работы проводятся по графику
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
Тоннелепроходческому щиту во втором тоннеле от «Авиамоторной» до «Нижегородской» предстоит пройти более 1,3 километра пути.Тоннелепроходческому щиту во втором тоннеле от «Авиамоторной» до «Нижегородской» предстоит пройти более 1,3 километра пути.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Тоннелепроходческому щиту во втором тоннеле от «Авиамоторной» до «Нижегородской» предстоит пройти более 1,3 километра пути. Об этом сегодня,16 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин.

- Проходка левого перегонного тоннеля от камеры съездов, расположенной на территории Перовской нефтебазы, в сторону станции «Авиамоторная» Большой кольцевой линии метро составит 1347 метров, - уточнил Марат Хуснуллин. -Планируется построить этот участок за семь месяцев.

Глава Стройкомплекса отметил, что проходка соседнего правого тоннеля на этом участке стартовала месяц назад. Сейчас уже пройдено более 70 метров тоннеля.

В свою очередь генеральный директор «Мосинжпроекта» Марс Газизуллин пояснил, что из-за непростых гидрогеологических условий северо-восточный участок Большой кольцевой линии (БКЛ) стал одним из самых сложных. Однако работы идут по графику.

«Общая длина перегона между «Авиамоторной» и «Нижегородской» составляет порядка 2,5 километра. Первая половина перегона в обратном направлении от камеры съездов до «Нижегородской» была пройдена в сентябре», - добавил Марс Газизуллин.

Напомним, на этом участке БКЛ строятся станции как мелкого, так и глубокого заложения. Они обеспечат пересадку на Люблинско-Дмитровскую, Калужско-Рижскую, Сокольническую, Арбатско-Покровскую и Калининскую ветки метро.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 15 ноября на северо-восточном участке БКЛ от камеры съездов за «Нижегородской» до «Авиамоторной» запустили второй тоннелепроходческий щит (ТПМК)для строительства левого тоннеля.

Еще больше новостей столицы - в рубрике "Московская жизнь".

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ЦОДД обнародовал топ-10 самых загруженных улиц Москвы
В столице подключение к электро- и теплосетям будут оформлять по единой заявке
Елочные базары в Подмосковье откроются 15 декабря
Между «Театральной» и «Площадью Революции» откроют новый подземный переход
Москвичке зажало ногу между поездом и платформой в метро
Городскую усадьбу Лепешкиной на Знаменке готовят к реставрации
В московском метро пассажир упал под поезд и остался цел
В Москве открывается выставка проектов памятника «Строителям Москвы»
В Подмосковье за ночь вор ограбил два дома
В Москве через 5 лет планируется запустить беспилотные поезда метро
«Аэроэкспресс» в новогодний период перевезет детей за 1 рубль
ВДНХ готовится к зимнему музейному сезону
Дублер Остафьевского шоссе откроется до конца 2019 года
Каток в парке Горького откроют 22 ноября
На берегу канала имени Москвы откроют храм Николая Чудотворца
В столице статус «Московский врач» будут получить врачи-эндоскописты
Новая школа на 550 мест появится в Южном Чертаново
На Киевском шоссе проведут реконструкцию развязки с Родниковой улицей
Снежный покров в Москве появится ближе к концу ноября
Почти 15 тысяч рептилий из США вернули домой, не пустив в Москву
Собянин утвердил правила поддерживающего ремонта жилых домов реновации
Таксист распылил газовый баллончик пассажирке в лицо
ЦОДД призвал автомобилистов осмотрительнее выбирать место для парковки
12-летнего ученика госпитализировали после драки в школе
В бывшей промзоне построят новое здание Хорошевского районного суда
Двухлетняя девочка утонула в бассейне в Подмосковье
Почти 47 тысяч браков заключили жители Подмосковья с начала года
Число каршеринговых машин в Москве достигло 13,5 тысяч