Тоннель между «Нижегородской» и «Авиамоторной» построят за семь месяцев

СЕГОДНЯ 13:22 2018-11-16T13:22:51+03:00

Тоннелепроходческому щиту во втором тоннеле от «Авиамоторной» до «Нижегородской» предстоит пройти более 1,3 километра пути. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На участке все работы проводятся по графику

Изменить размер текста: A A

Тоннелепроходческому щиту во втором тоннеле от «Авиамоторной» до «Нижегородской» предстоит пройти более 1,3 километра пути. Об этом сегодня,16 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин.

- Проходка левого перегонного тоннеля от камеры съездов, расположенной на территории Перовской нефтебазы, в сторону станции «Авиамоторная» Большой кольцевой линии метро составит 1347 метров, - уточнил Марат Хуснуллин. -Планируется построить этот участок за семь месяцев.

Глава Стройкомплекса отметил, что проходка соседнего правого тоннеля на этом участке стартовала месяц назад. Сейчас уже пройдено более 70 метров тоннеля.

В свою очередь генеральный директор «Мосинжпроекта» Марс Газизуллин пояснил, что из-за непростых гидрогеологических условий северо-восточный участок Большой кольцевой линии (БКЛ) стал одним из самых сложных. Однако работы идут по графику.

«Общая длина перегона между «Авиамоторной» и «Нижегородской» составляет порядка 2,5 километра. Первая половина перегона в обратном направлении от камеры съездов до «Нижегородской» была пройдена в сентябре», - добавил Марс Газизуллин.

Напомним, на этом участке БКЛ строятся станции как мелкого, так и глубокого заложения. Они обеспечат пересадку на Люблинско-Дмитровскую, Калужско-Рижскую, Сокольническую, Арбатско-Покровскую и Калининскую ветки метро.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 15 ноября на северо-восточном участке БКЛ от камеры съездов за «Нижегородской» до «Авиамоторной» запустили второй тоннелепроходческий щит (ТПМК)для строительства левого тоннеля.

Еще больше новостей столицы - в рубрике "Московская жизнь".