2018-11-16T13:47:29+03:00
Москва

Елочные базары в Подмосковье откроются 15 декабря

Сейчас составляется карта точек продаж
Юлия ЩЕРБАКОВА
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15 декабря в Подмосковье начнут продавать новогодние елки15 декабря в Подмосковье начнут продавать новогодние елкиФото: Александр КАТЕРУША
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Елочные базары в Московской области официально откроются 15 декабря. Об этом рассказали в пресс-службе министерства потребительного рынка и услуг региона.

Где именно откроются точки продаж, и сколько из будет в подмосковных городах, пока не уточняется. В настоящее время в ведомстве составляется карта елочных базаров, пишет РИАМО.

Напомним, что в прошлом году официальный старт продаж новогодних елок также случился 15 декабря. Однако массово продавать деревья для праздника начали в двадцатых числах месяца. Всего в регионе было организовано порядка 400 точек легальной продажи елок.

Здесь можно было приобрести елки и сосны из Костромской, Кировской, Тверской, Брянской, Владимирской, Пензенской и Тамбовской областей, Пермского края, а также «родные» сосны из Серпуховского района и Каширы. Кроме того жителям Подмосковья предлагали и елки из-за границы - Дании, Голландии, Эквадора и Канады. И если отечественные деревья стоили около 400 рублей за метр, то зарубежные — по полторы тысячи, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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