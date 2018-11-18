Зимний сезон в парках Москвы начнется с ледовых шоу

18 Нояб. 16:22 2018-11-18T16:23:12+03:00

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Двадцать парков Москвы готовы встретить зиму ярко. Для торжественного открытия зимнего сезона уже подготовили несколько десятков ледовых шоу и дискотек, мастер-классов по фигурному катанию и концертов. Мероприятия состоятся 22 и 24 ноября.

- В конце следующей недели открываем зимний сезон в московских парках. Приходите на ледовые спектакли. В Бабушкинском парке будет постановка по мотивам «Щелкунчика», а в сквере по Олонецкому проезду - «Снежная королева», - сообщил в своем твиттере мэр Москвы Сергей Собянин.

Самыми ожидаемыми являются открытия 22 ноября катков в Парке Горького и Сокольниках. Бал на льду под хиты поп-музыки и рока подготовили для москвичей в парке «Сокольники». А в Парке Горького откроют каток в индустриальном стиле и дадут в прокат светящиеся коньки. Что еще интересного? В Перовском парке пройдет кошачий маскарад с танцами на льду, световое неоновое шоу покажут в Гончаровском парке, а в саду имени Баумана дадут бесплатные уроки фигурного катания. В парке «Красная Пресня» москвичей порадуют звуками дудука и концертом «Звездное небо Арктики».

- В парке «Фили» покажут театрализованное шоу «Зимняя сказка» с профессиональными фигуристами, а в парке 50-летия Октября презентуют ледовый спектакль «Снежная королева», - сообщили на сайте mos.ru.

КУДА ИДТИ?

- 22 ноября открытие зимнего сезона в «Сокольниках», Парке Горького, парках «Фили», 50-летия Октября, «Красная Пресня».

- 24 ноября празднования в Бабушкинском парке, сквере по Олонецкому проезду, в садах имени Баумана и «Эрмитаж», в Воронцовском, Гончаровском, Перовском и Измайловском парках, а также в парке «Северное Тушино», «Таганский», «Кузьминки», «Лианозовский», «Дубки» и «Ангарские пруды». Также можно посетить парк Северного речного вокзала. Вход будет свободный.