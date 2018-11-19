В Доме съездов Наркомпроса проведут реставрацию

СЕГОДНЯ 12:23 2018-11-19T12:24:04+03:00

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В здании бывшего Дома съездов Наркомпроса начинается реставрация. Задание на разработку проекта работ по сохранению объекта культурного наследия выдал Департамент культурного наследия Москвы.

Шестиэтажное здание в стиле английской готики построили в начале XX века для Московского Политехнического общества, основанного выпускниками Императорского Московского технического училища (сегодня - МГТУ имени Баумана).

После революции здание отдали Народному комиссариату образования РСФСР (Наркомпросу). В нем в 1919 - 1921 годах Владимир Ленин неоднократно выступал на конференциях, съездах и совещаниях работников народного просвещения. Об этом напоминает мемориальная доска на входе.

- При проектировании за основу был взят готический стиль Англии, - рассказал глава Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов. - Так как это первая страна, где произошел промышленный переворот, начавшийся в последней трети XVIII века. Облик готического замка создают узкие окна, напоминающие бойницы, эркеры, а также декоративные башенки. Кроме того, первые три этажа главного фасада здания, выходящего на Малый Харитоньевский переулок, облицованы темным рельефным гранитом, а верхние этажи оформлены рустом (отделкой, напоминающей природный камень). Дворовые же фасады декорированы рельефной облицовкой - грубым рустом «под шубу».

На фасаде над центральным входом в здание выбиты буквы «П» и «О», означающие «Политехническое общество». По сторонам от главного эркера можно увидеть две высеченные даты: «1878» - год основания общества и «1905» - год закладки этого дома.

Первый этаж здания был отведен под конторы, второй - под залы для совета и общих собраний общества, а также под столовую и библиотеку. Верхние этажи отдали под квартиры, которые сдавались внаем. В 1938 году в доме разместился институт машиноведения как центр фундаментальной науки о машинах в составе отделения технических наук АН СССР. Сейчас в нем находится Институт машиноведения имени Благонравова.

В Мосгорнаследии напомнили, что Дом Наркомпроса - объект культурного наследия федерального значения. Поэтому перед началом восстановительных работ специалисты оценят состояние памятника, изучат архивные фотографии и документы. Затем собственник здания должен согласовать проект работ по его сохранению с Мосгоранследием и получить разрешение. Только после этого подрядчик сможет приступить к реставрации. На всех этапах мастеров будут контролировать специалисты Департамента культурного наследия.

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