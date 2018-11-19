На юго-западе Москвы мужчина попытался заживо сжечь консьержку

СЕГОДНЯ 12:58 2018-11-19T12:59:15+03:00

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На юго-западе Москвы пьяный мужчина попытался заживо сжечь консьержку, которая не давала ему зайти в подъезд. Женщина, которую злоумышленник попытался убить, чудом уцелела.

Инцидент произошел в доме на улице Маршала Савицкого, расположенной в районе Южное Бутово. Как сообщает пресс-служба столичного управления Следственного комитета, 37-летний гражданин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, ночью 17 ноября пришел к дому, в котором проживала его девушка. Консьержка решила не пускать мужчину в дом, после чего тот пришел в ярость и решил отомстить. Он забаррикадировал дверь комнаты, в которой находилась консьержка, и поджог ее. Женщина получила сильные ожоги, но чудом смогла выбить дверь и убежать.

Действия гражданина попали в объектив камеры наблюдения,установленной рядом с домом. На допросе мужчина сознался в содеянном, однако свое поведение он объяснить не смог.

Покушение на консьержку.

Сотрудники Следственного комитета ведут расследование случившегося. Ходатайство об избрании задержанному меры пресечения уже было направлено в суд.