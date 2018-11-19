2018-11-19T13:30:01+03:00
Москва

В московском метро запустили еще пять поездов нового поколения

Они будут курсировать на трех линиях подземки
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В столичном метро запустили еще пять поездов "Москва"В столичном метро запустили еще пять поездов "Москва"Фото: Евгения ГУСЕВА
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В столичном метро запустили еще пять поездов нового поколения «Москва». Три состава запущены на Филевской линии, а остальные два — на Калужско-Рижской и Таганско-Краснопресненской. Об этом рассказал руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

«Сегодня в столичной подземке следует уже 89 инновационных составов, из них 56 поступили с начала 2018 года. Еще 13 поездов "Москва" запустят до конца года: 10 – на Калужско-Рижской и Таганско-Краснопресненской линиях и три модернизированных состава – на Филевской линии», – приводит слова заместителя мэра сетевое издание m24.ru.

Отметим, что новые поезда отличаются от старых составов повышенным уровнем комфорта, а также габаритами. Новые вагоны чуть больше и между ними есть сквозные проходы. Кроме того в вагонах более широкие дверные проемы и есть места для инвалидных колясок. Для удобства всех пассажиров составы оснащены информационными табло и USB-портами, пишет РИАМО со ссылкой на mos.ru.

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