2018-11-19T15:36:08+03:00
Московская жизнь

Москвичи смогут пройти бесплатное обследование легких

В столице пройдут акции по профилактике ХОБЛ
Светлана ВОЛКОВА
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Во время акции жители столицы смогут посетить Дни открытых дверей в Центрах здоровья поликлиник и получить консультации врачей-пульмонологов.Во время акции жители столицы смогут посетить Дни открытых дверей в Центрах здоровья поликлиник и получить консультации врачей-пульмонологов.Фото: Александр ГЛУЗ
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С 19 по 23 ноября Департамент здравоохранения Москвы проведет бесплатные акции, приуроченные к Всемирному дню борьбы с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ). Он отмечается ежегодно в среду третьей недели ноября по инициативе Всемирной организации здравоохранения.

Во время акции жители столицы смогут посетить Дни открытых дверей в Центрах здоровья поликлиник и получить консультации врачей-пульмонологов, скрининговые обследования (спирометрия, пульсоксиметрия) на выявление обструктивных заболеваний легких.

Кроме того, в столице пройдут лекции ведущих специалистов пульмонологов о хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), современных подходах к лечению и профилактике, о раннем выявлении болезни. Врачи-пульмонологи ответят на вопросы пациентов. Помимо этого в кабинетах отказа от курения в поликлиниках можно будет пройти тестирование на степень никотиновой зависимости и получить консультацию эксперта.

- Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) - болезнь, которая возникает в первую очередь у курильщиков, - отметил Андрей Белевский, главный внештатный специалист пульмонолог Департамента здравоохранения Москвы. - Табачный дым разрушает бронхи и легких, возникает эмфизема, человек начинает задыхаться. Основная профилактика болезни - не начинать курить, а для тех, кто курит - бросить немедленно, чтобы не стать инвалидом. Смертность от ХОБЛ занимает одно из лидирующих мест и в мире, и в нашей стране. Причина - нет эффективного лечения, невозможно восстановить разрушенную легочную ткань. Тем не менее имеются лекарства, способные улучшить состояние человека, болеющего ХОБЛ. Распространению знаний об этой коварной болезни, о вреде курения, о мерах профилактики и современного лечения и посвящены акции, приуроченные к международному дню ХОБЛ.

Полный список центров здоровья, принимающих участие в акции, - на сайте Департамента здравоохранения Москвы (www.mosgorzdrav.ru).

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