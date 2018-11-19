Москва заняла шестое место среди мировых мегаполисов по комфортности проживания

СЕГОДНЯ 15:54 2018-11-19T15:55:17+03:00

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Москва заняла шестое место в рейтинге мировых мегаполисов с лучшими условиями для жизни, составленном международной консалтинговой компанией Resonance. Об этомсегодня, 19 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин на открытии фестиваля «Зодчество-2018».

-Качественная и комфортная среда -это главное, что мы должны создать для жителей, - сказал Марат Хуснуллин. - Москва за последние восемь лет стремительно рванула вверх в развитии в области транспорта и благоустройства. По данным Международного рейтингового агентства, российская столицы вышла на шестое место в мире в ТОП-100 городов по комфортности проживания.

В исследовании, представленном компанией Resonance высоко оценивается транспортная инфраструктура города, в том числе высокий уровень транспортной доступности аэропортов и активно развивающаяся система московского метрополитена.

Напомним, международный фестиваль «Зодчество» в 26-й раз проходит в Москве в выставочном зале «Манеж». На площадке «Зодчества» ежегодно демонстрируются градостроительные достижения различных городов России. Фестиваль продлится до 21 ноября.

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