2018-11-19T16:35:30+03:00
Московская жизнь

Около станции метро «Новопеределкино» благоустроили сквер и подходы к вестибюлю

В начале зимы высадят деревья и кустарники
Светлана ВОЛКОВА
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Фото: www.mos.ruФото: www.mos.ru
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Около станции метро «Новопеределкино» Калининско-Солнцевской ветки завершились основные строительно-монтажные работы по благоустройству. Об этом сегодня, 19 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

До начала благоустройства пешеходные дорожки, ведущие к новой станции, были неудобными и плохо освещенными.

- Во время улучшения пешеходной и транспортной доступности «Новопеределкино» проложили кабельную канализацию вдоль всех тротуаров для подключения наружного освещения и остановочных павильонов нового образца, - рассказал Петр Бирюков.

По его словам, рядом с метро заменили асфальтобетонное покрытие тротуаров и уложили почти 30 тысяч квадратных метров рулонного газона. Дорожки, ведущие к метро, освещают 53 фонаря и 31 уличный торшер. После благоустройства около станции «Новопеределкино» поставили шесть остановочных павильонов и три навигационные стелы. Сейчас завершается установка порядка 70 малых архитектурных форм - скамеек, урн и цветочных вазонов. В начале зимы здесь планируется высадить деревья и кустарники. Кроме того, завершилось благоустройство сквера героев-чернобыльцев с обелиском в память о жителях Ново-Переделкино, участвовавших в ликвидации аварии.

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