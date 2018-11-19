Полиция задержала трех грабителей в Подмосковье

СЕГОДНЯ 17:17 2018-11-19T17:17:33+03:00

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В Подмосковье сотрудники полиции задержали трех мужчин, которые избили и ограбили водителя-экспедитора. Инцидент произошел в Раменском районе Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД России.

Сообщается, что преступники напали на свою жертву недалеко от продуктового магазина в поселке Удельная. Злоумышленники набросились на мужчину, начали его избивать, а после отобрали все наличные деньги, которые были у него при себе. Общий материальный ущерб составил более 600 тысяч рублей.

Полиция задержала преступников в в Подольске, где они сейчас проживают. Задержанными оказались приезжими из Средней Азии в возрасте от 23 до 27 лет. Мужчины признались в содеянном и рассказали, что похищенные деньги отвезли в лес и закопали, чтобы воспользоваться ими позже.

В отношении грабителей возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Преступникам грозит до 15 лет тюремного заключения, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».