2018-11-20T12:15:59+03:00
Московская жизнь

В Новой Москве построят спортивный автодром

Сюда смогут приходить на занятия как профессионалы, так и любители
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
В Троицком круге появится автодром.В Троицком круге появится автодром.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

На автодроме около села Ознобишино Щаповского поселения планируется реконструкция и новое строительство. Об этом сегодня, 20 ноября, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Правительство Москвы одобрило внесение изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) столицы для участка в Троицком круге. Постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

- Около автодрома планируется построить 1 -2-этажное административно-бытовое здание, площадь которого составит около 5 тысяч квадратных метров, - рассказала Юлиана Княжевская. - Помимо этого, выделен участок площадью 600 квадратных метров для занятий автомодельным спортом.

Длина трассы составляет 1,2 километра. Общая площадь земельного участка под спортивное сооружение -3 гектара. Участок граничит с Варшавским шоссе и автоцентром. Проект выполнят за счет инвестора.

-Для посетителей обустроят парковку на 160 автомобилей, в том числе два десятка мест для инвалидов, - уточнила глава Москомархитектуры. -Автодром рассчитан на 500 посетителей, из которых 300 смогут разместиться на зрительских трибунах. После обновления автодрома количество рабочих мест вырастет до 30. Здесьможно будет проводить спортивные мероприятия различного уровня, а также занятия автоспортом для жителей.

Еще больше новостей столицы - в рубрике "Московская жизнь".

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Движение рядом со станцией метро «ЦСКА» перекроют из-за матчей в «Мегаспорте»
В «Москва-Сити» появится площадь с «часами»
В Москве сотрудник ЖЭК нашел тело женщины, умершей год назад в своей квартире
Мордовское землячество поможет возвести в Москве Кирилло-Мефодиевский храм
Полиция задержала трех грабителей в Подмосковье
Около станции метро «Новопеределкино» благоустроили сквер и подходы к вестибюлю
Москва заняла шестое место среди мировых мегаполисов по комфортности проживания
Москвичи смогут пройти бесплатное обследование легких
В московском метро запустили еще пять поездов нового поколения
На юго-западе Москвы мужчина попытался заживо сжечь консьержку
В Доме съездов Наркомпроса проведут реставрацию
Зимний сезон в парках Москвы начнется с ледовых шоу
ЦОДД обнародовал топ-10 самых загруженных улиц Москвы
В столице подключение к электро- и теплосетям будут оформлять по единой заявке
Елочные базары в Подмосковье откроются 15 декабря
Тоннель между «Нижегородской» и «Авиамоторной» построят за семь месяцев
Между «Театральной» и «Площадью Революции» откроют новый подземный переход
Москвичке зажало ногу между поездом и платформой в метро
Городскую усадьбу Лепешкиной на Знаменке готовят к реставрации
В московском метро пассажир упал под поезд и остался цел
В Москве открывается выставка проектов памятника «Строителям Москвы»