В Новой Москве построят спортивный автодром

СЕГОДНЯ 12:15 2018-11-20T12:15:59+03:00

Сюда смогут приходить на занятия как профессионалы, так и любители

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На автодроме около села Ознобишино Щаповского поселения планируется реконструкция и новое строительство. Об этом сегодня, 20 ноября, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Правительство Москвы одобрило внесение изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) столицы для участка в Троицком круге. Постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

- Около автодрома планируется построить 1 -2-этажное административно-бытовое здание, площадь которого составит около 5 тысяч квадратных метров, - рассказала Юлиана Княжевская. - Помимо этого, выделен участок площадью 600 квадратных метров для занятий автомодельным спортом.

Длина трассы составляет 1,2 километра. Общая площадь земельного участка под спортивное сооружение -3 гектара. Участок граничит с Варшавским шоссе и автоцентром. Проект выполнят за счет инвестора.

-Для посетителей обустроят парковку на 160 автомобилей, в том числе два десятка мест для инвалидов, - уточнила глава Москомархитектуры. -Автодром рассчитан на 500 посетителей, из которых 300 смогут разместиться на зрительских трибунах. После обновления автодрома количество рабочих мест вырастет до 30. Здесьможно будет проводить спортивные мероприятия различного уровня, а также занятия автоспортом для жителей.

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