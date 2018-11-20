Мордовское землячество поможет возвести в Москве Кирилло-Мефодиевский храм

СЕГОДНЯ 12:17 2018-11-20T12:19:14+03:00

К 2020 году в столице может завершиться строительство храма в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Фото: Алексей ФОКИН

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К 2020 году в столице может завершиться строительство храма в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, которое ведется в рамках «Программы 200» на улице Бажова в Северо-Восточном округе. Помощь оказывает мордовское землячество. Об этом сегодня, 20 ноября, заявил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

- Строители уже закончили работы нулевого цикла и теперь возводят своды и перекрытия храма, - сказал Сергей Левкин. - Например, кирпичная кладка стен выполнена на треть. До конца года здесь надо полностью завершить гидроизоляцию подземной части сооружения. Сейчас подрядчики ведут подготовку стен в подвальном помещении храма для штукатурки. Если работы продолжатся в таком темпе, есть все основания говорить, что строительство храма будет полностью завершено к 2020 году.

Как заявил главный куратор программы по строительству новых православных храмов в Москве («Программа 200) советник мэра Москвы, депутат Госдумы Владимир Ресин, после того, как к строительству подключились митрополит Саранский и Мордовский Зиновий и глава республики Мордовия Владимир Волков, основную часть финансовой нагрузки взяло на себя мордовское землячество.

«Представители землячества открыли специальный счет для сбора пожертвований на строительство», - пояснил Владимир Ресин.

По его словам, место для храма выбрано историческое. Веками через Ростокино шли верующие на поклонение в Троице-Сергиеву Лавру. По преданию 28 октября 1552 года у Ростокино московский народ встречал возвращающегося после победы над Казанским ханством царя Ивана Васильевича. А в Смутное время, 19 августа 1612 года, здесь остановилось лагерем на ночлег войско Народного ополчения во главе с князем Дмитрием Пожарским.

Настоятель прихода иерей Андрей Кудрин рассказал, что уже сегодня работает семейный досуговый центр «Колосок». Пока в нем проводятся занятия воскресной школы при храме. В кружках центра дети бесплатно обучаются танцам, пению, рисованию, иностранным языкам. Социальная группа прихода помогает больным на дому, доставляет лекарства и продукты, помогает по хозяйству, делает мелкий ремонт.

Напомним, для сбора денег на восстановление церквей, вошедших в программу, создан благотворительный Фонд поддержки строительства храмов Москвы. Его сопредседателями являются мэр Москвы Сергей Собянин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. От городского стройкомплекса программу по строительству православных храмов курирует руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

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