2018-11-20T13:12:41+03:00
Происшествия

В Москве сотрудник ЖЭК нашел тело женщины, умершей год назад в своей квартире

Неприятный запах почувствовали соседи
Анастасия ВАРДАНЯН
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По данным криминалистов, женщина умерла около года назад.По данным криминалистов, женщина умерла около года назад.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Целый год о 54-летней жительнице северо-западного округа Москвы никто не вспоминал. Единственный сын о пропаже матери в органы заявлять не стал.

Тревогу забили соседи, которые почувствовали странный запах, от ее квартиры, в многоэтажном доме на улице Маршала Тухаческого.

- В понедельник, 19 ноября, жильцы обратились в нашу управляющую компанию. Мы в свою очередь вызвали сотрудников полиции. Они вскрыли дверь квартиры. Тело хозяйки находилось в туалете, - рассказал «КП» сотрудник службы безопасности ГБУ «Жилищник».

По данным правоохранительных органов, женщина умерла около года назад. Сейчас тело направлено на экспертизу. По предварительным данным, речь о криминале не идет.

Как стало известно «КП», женщина вела асоциальный образ жизни.

- Вся двухкомнатная квартира завалена мусором, - рассказали «КП» в управляющей компании.

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