2018-11-20T13:30:49+03:00
Московская жизнь

В «Москва-Сити» появится площадь с «часами»

В центре столицы можно будет прогуляться в новой зоне отдыха
Светлана ВОЛКОВА
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Фото - пресс-служба Москомархитектуры.Фото - пресс-служба Москомархитектуры.
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Новая городская площадь в «Москва-Сити» станет популярным местом отдыха для москвичей и гостей столицы. Это главное общественное пространство делового комплекса оформлено в виде огромных стилизованных часов с перголой, корпусом здания, мощением с цифрами из гранита и декоративными конструкциями. В архитектурный ансамбль также входит фонтан, который служит оригинальным хронометром. Он состоит из трех частей - Часы, Водопад и Зеркало.

- Как ранее отметил мэр Сергей Собянин, «Москва-Сити» превращается в современный центр столицы, - сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. - На площади возле делового центра создано полноценное общественное пространство, где можно не только отдохнуть, но и посмотреть праздничные программы - концерты, фестивали, выставки. Основной концептуальной идеей выбрана тема Времени.

Здание многофункционального комплекса со светопрозрачным куполом выглядит как гигантский циферблат часов. Дизайн интерьеров, разработанный культовым голландским бюро Moooi, также поддерживает эту тему.

- Часы - гигантская дуга радиусом более 100 метров, - сообщил Сергей Кузнецов. - На ней находятся 93 струи, бьющие на высоту до 3 метров, запрограммированные на различные динамические режимы, которые работают как индикатор различных временных отметок. Зеркало - поверхность площадью около 1300 квадратных метров. Водопад - линия сброса воды. Осенью фонтан успешно протестировали.

С помощью современных технологий будут «рисовать» красивые водные картины с подсветкой и музыкой. Более 40 светильников на перголе практически полностью накрывают городскую площадь проекциями, стилизованными под части часового механизма. «Система управления звуковым и световым оборудованием на городской площади построена таким образом, что позволяет работать при любой погоде. Гранитная поверхность площади может окрашиваться десятками разноцветных пятен с затейливыми узорами, которые сменялись четкими очертаниями частей часового механизма», - уточнил Сергей Кузнецов.

На площади планируют разместить арт-конструкции и кафе. Зимой здесь поставят елку или зальют каток.

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