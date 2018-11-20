2018-11-20T14:06:27+03:00
Москва

Движение рядом со станцией метро «ЦСКА» перекроют из-за матчей в «Мегаспорте»

Ограничения будут действовать в конце ноября и начале декабря
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В районе станции метро "ЦСКА" перекроют движение на период проведения хоккейных матчейВ районе станции метро "ЦСКА" перекроют движение на период проведения хоккейных матчейФото: Алиса ТИТКО
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В районе станции метро «ЦСКА» ограничат движение транспорта. Это связано в проведением матчей во Дворце спорта «Мегаспорт». Хоккейные состязания пройдут 26 и 28 ноября, 3, 5 и 10 декабря в 19:30, а также 11 декабря в 12:30.

Сообщается, что для удобства болельщиков, а также для обеспечения безопасности во время проведения турниров будут перекрыты участок 1-го Ходынского проезда от Ходынского бульвара до улицы Авиаконструктора Сухого, участок Ходынского бульвара от улицы Авиаконструктора Микояна до 1-го Ходынского проезда и на участок проезда от станции метро «ЦСКА» до Ходынского бульвара», пишет РИАМО.

Напомним, что в городе также действуют ограничения на западе, северо-востоке, а также в центре и на юго-западе столицы. В Частности, из-за проведения ремонтных работ до 23 ноября с 01:30 до 04:30 перекрывается внутренняя сторона МКАД на пересечении с улицей Генерала Дорохова. А с 25 по 30 ноября ограничения будут действовать на внешней стороне кольцевой автодороги, передает сетевое издание m24.ru.

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