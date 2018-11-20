Полиция задержала серийного грабителя в Москве

СЕГОДНЯ 14:35 2018-11-20T14:37:15+03:00

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Сотрудники полиции задержали на юго-востоке Москвы мужчину, подозреваемого в серии ограблений. 28-летний злоумышленник нападал на сотрудников бензозаправок и требовал отдать ему деньги из кассы. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как отметили в полиции, грабитель носил при себе оружие. Зайдя на заправку, он, как правило, делал предупредительный выстрел в воздух, после чего требовал отдать ему все наличные и скрывался с деньгами до приезда стражей порядка.

Мужчину удалось задержать в Марьинском парке, при себе он хранил травматический пистолет, передает «Федеральное агентство новостей».

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о разбое. В настоящее время мужчина находится под стражей, однако свою вину отрицает и утверждает, что к указанным преступлениям отношения не имеет, передает телеканал «360».