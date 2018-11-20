Контейнеры для раздельного сбора мусора начнут устанавливать в Подмосковье с декабря

СЕГОДНЯ 17:49 2018-11-20T17:50:10+03:00

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С 1 декабря в муниципалитетах Московской области начнется массовая установка контейнеров для раздельного сбора отходов. Об этом рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин. Он отметил, что властям региона потребуется какое-то время, чтобы оборудовать специальными приспособлениями все дворы и улицы области.

«Они (контейнеры для раздельного сбора отходов — прим. ред.) появятся везде не за один день - есть график, по которому они расставляются. Жители муниципалитетов должны начать сортировать отходы с того момента, как в их дворе появятся контейнеры для раздельного сбора мусора. Мы всем региональным операторам ставили срок начинать ставить с 1 декабря», - цитирует слова Хромушина РИАМО.

Чиновник добавил, что некоторые операторы уже начали работу по установке специальных контейнеров в своих муниципалитетах, поэтому часть жителей Подмосковья уже получила возможность приобщиться к программе по раздельному сбору мусора, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».