2018-11-26T11:29:27+03:00
Происшествия

В одном из парков Москвы было найдено расчлененное тело

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Убийство»
Александр ДЖУМАЕВ
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В одном из крупных парков Москвы, расположенном на юго-востоке столицы, было обнаружено расчлененное тело женщиныВ одном из крупных парков Москвы, расположенном на юго-востоке столицы, было обнаружено расчлененное тело женщиныФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В одном из крупных парков Москвы, расположенном на юго-востоке столицы, было обнаружено расчлененное тело женщины. Об этом сообщила пресс-служба московского управления Следственного комитета России.

«Днем 25 ноября 2018 года на территории одного из московских парков были обнаружены фрагменты тела женского пола на вид примерно 50-60 лет, упакованные в полиэтиленовые пакеты», - говорится в заявлении пресс-службы, опубликованном на сайте.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса России «Убийство». В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов проводят оперативно-розыскные и следственные мероприятия для установления личности убитой и причин совершенного преступления.

Ранее сайт kp.ru сообщал о другом преступлении, совершенном на юго-востоке столицы. Разяренный мужчина шесть раз выстрелил в своего соседа, после чего был задержан полицейскими. В ходе допроса убийца признался, что долгое время конфликтовал со своей жертвой.

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