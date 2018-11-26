2018-11-26T13:58:29+03:00
Москва

Спасатели вывели из подмосковных лесов около 500 человек с начала года

Спасательные операции проходили с участием добровольцев
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Подмосковье спасатели и волонтеры вывели из леса около 500 человекВ Подмосковье спасатели и волонтеры вывели из леса около 500 человекФото: Алексей БУЛАТОВ
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С начала 2018 года поисково-спасательные подразделения совместно с волонтерами вывели из подмосковных лесов заблудившихся 482 человек. При этом еще 73 человек смогли выбраться из леса самостоятельно благодаря подсказкам и ориентирам операторов службы спасения. Об этом сообщил вице-губернатор Московской области Дмитрий Пестов.

«Грибной сезон в области завершен, но поисково-спасательные подразделения не снижают бдительность — поздней осенью и зимой леса Подмосковья остаются популярным местом пеших и лыжных прогулок, поездок на снегоходе для многих жителей и гостей региона», — приводит слова Пестова телеканал «360».

Отмечается, что в поисках потерявшихся людей в Подмосковье участвуют спасатели, волонтеры, добровольцы и кинологи. Порой для поиска в малодоступных районах бывает задействована авиатехника, в том числе и беспилотная.

Стоит добавить, что, как правило, человека находят и выводят из леса в течение нескольких часов, после поступления сигнала в службу спасения.

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