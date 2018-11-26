СЕГОДНЯ 14:55 2018-11-26T14:55:31+03:00

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В центре столицы под руслом Москвы-реки протянули кабельный коллектор «Пресня». Как сообщили в Комплексе городского хозяйства столицы, он связал одноименную подстанцию МОЭСК с важными сооружениями города на другом берегу реки.

Напомним, строительство коллектора началось в июне 2016 года в районах Дорогомилово (Западный округ) и Пресненский (Центральный округ). Трасса стартует от подстанции «Пресня», проходит вдоль проектируемого проезда № 3813 и Шелепихинской набережной. Затем идёт под руслом Москвы-реки на максимальной глубине 19 метров и заканчивается в районе проектируемого проезда № 1824. Длина коллектора - 700 метров, в том числе подводного участка - 204,5 метров. Новый маршрут позволит разместить и вывести электрические линии мощностью 10 и 20 кВ от подстанции «Пресня», не опутывая улицы города гирляндой проводов. При этом открыт доступ к проложенным коммуникациям 24 часа в сутки.

Кабельный коллектор «Пресня» рассчитан на прокладку 33 кабельных линий. Он свяжет электроподстанцию с некоторыми сооружениями в районах Арбат, Хамовники, Дорогомилово и Пресненский в плотной городской застройке. Среди них - спортивные здания СК «Лужники», деловой центр «Москва-Сити», платформа Фили Белорусского направления МЖД, станция Москва-Сортировочная-Киевская, жилые комплексы и административные здания.

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