2018-11-26T15:40:51+03:00
Общество

Снег засыплет Москву и область к 5 декабря

Синоптики рассказали, когда ждать настоящей зимы жителям столицы
Ася РОМАНЧУК
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Снегопады захватят столичный регион к 5 декабряСнегопады захватят столичный регион к 5 декабряФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На календаре конец ноября, а снега на улице в столичном регионе еще нет. Ждать снегопадов пока не стоит, раньше 5 декабря настоящая зима с ее белоснежными покровами не завладеет Москвой.

А вот после 5 декабря на улицах можно увидеть сугробы.

Уже 4-5 декабря синоптики прогнозируют сильные снегопады, которые приведут к проблемам с движением. Обычно в такие дни Москва и область становится в многокилометровых пробках.

Последняя неделя ноября тоже будет со снегом, но осадки небольшие, которые существенно не изменят существующую ситуацию.

Снежный покров вырастет на один-два сантиметра, а температура начнет немного понижаться. Ночами столбики термометра покажут 5-10 градусов мороза, а днем будет 1-6 со знаком минус.

Самая холодная ночь ожидается с четверга на пятницу, -9… -14 градусов мороза, а дни будут солнечными.

- В целом в регионе начал формироваться снежный покров и мы находимся в своем климатическом расписании, -рассказал телеканалу «360» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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