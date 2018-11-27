Зимний спортивный сезон откроется в Подмосковье в 1 декабря

СЕГОДНЯ 17:13 2018-11-27T17:13:04+03:00

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Горнолыжные комплексы, катки, лыжные трассы и хоккейные коробки откроются в Московской области 1 декабря. О этом рассказали в региональном Министерстве физической культуры и спорта. В ведомстве добавили, что к официальному старту сезона уже все готово.

Отмечается, что в Подмосковье уже выпало достаточно снега, чтобы открыть трассы для катания, однако если вдруг его не будет хватать, но во всех спортивно-развлекательных зонах установлены снежные пушки. Всего в списке зимних объектов значатся семь горнолыжных курортов в Дмитрове, Балашихе и Раменском районе, 273 катка, более 700 хоккейных площадок и 129 трасс для катания на беговых лыжах.

Спортивные зоны оборудованы всем необходимым для комфортного отдыха местных жителей и гостей региона. В частности, рядом с горнолыжными курортами расположены гостиничные комплексы, которые позволят любителям спорта максимально комфортно расположится во время отдыха.

«Любители коньков смогут покататься и на открытых, и на закрытых катках. Самый крупный каток находится в Жуковском. Его площадь почти 8 тысяч квадратных метров. Сравниться с ним могут катки в Балашихе и Электростали», - цитирует министра спорта Московской области Романа Терюшкова интернет-издание «Подмосковье сегодня».