2018-11-28T13:45:23+03:00
Московская жизнь

Москва стала лидером среди регионов России по онлайн-экспорту

Такие данные приводятся в экспертном исследовании
Светлана ВОЛКОВА
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Объем розничного онлайн-экспорта из России вырос в 1,7 раза - до 746 млн. долларов, против 430 млн. долларов в 2016 году.Объем розничного онлайн-экспорта из России вырос в 1,7 раза - до 746 млн. долларов, против 430 млн. долларов в 2016 году.Фото: Анастасия ОСИПОВА
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Москва заняла первое место среди российских регионов по количеству компаний, поставляющих продукцию на внешние рынки посредством онлайн-продаж. Экспортный индекс столицы - 196, что почти вдвое выше среднего значения - 100. На второй строчке - Санкт-Петербург с экспортным индексом 185, на третьей - Саратовская область, у которой 134 «балла». Об этом говорится в новом совместном исследовании агентства Data Insight и компании eBay «Розничный экспорт товаров через интернет 2018».

- Экспортные успехи столицы во многом связаны с усилиями правительства Москвы по развитию этого сектора торговли и в целом по поддержке компаний, выпускающих продукцию для международных рынков, - отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. - Важную роль играет Московский экспортный центр. В формате «одного окна» он работает с экспортерами по всем существующим в городе программам поддержки: проводит консультации, образовательные мероприятия, помогает в продвижении товаров на различных площадках, приглашает представлять бренд «Сделано в Москве» на российских и зарубежных выставках.

Согласно исследованию Data Insight и eBay, за два года объем розничного онлайн-экспорта из России вырос в 1,7 раза - до 746 млн. долларов, против 430 млн. долларов в 2016 году. В лидерах по товарным категориям - «Одежда и обувь» (36% выручки от общего объема), «Электроника» (14%), «Товары для дома и интерьера» (14%).

Количество товаров, отправленных за границу отечественными электронными торговыми площадками, к концу 2018 года достигнет 11 млн. (против 7,9 млн. в 2016 году). При этом средний чек иностранных покупателей в российских интернет-магазинах составит 67 долларов (против 55 долларов в 2016-м). Предыдущее аналогичное исследование вышло два года назад, поэтому основные параметры сравниваются с показателями 2016 года.

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