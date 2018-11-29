2018-11-29T12:59:51+03:00
Москва

Сильный мороз в Москве сменится оттепелью на следующей неделе

Пик потепления придется на 6 декабря
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Мороз в Москве сменится оттепельюМороз в Москве сменится оттепельюФото: Олег УКЛАДОВ
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На следующей неделе морозы в Москве сменятся оттепелью. По данным синоптиков потепление придет в столицу уже в воскресенье, 2 декабря, а своего пика достигнет в середине следующей неделе — 6 декабря.

Согласно прогнозам специалистов, солнечная и морозная погода в городе сохранится еще в ближайшие два дня. А вот в воскресенье в городе начнет теплеть. А вместе с повышением температуры в Москву придут и снегопады, пишет «Федеральное агентство новостей».

Отметим, что ночь на четверг, 29 ноября, стала самой холодной в городе с начала осени. При этом днем погоду в Москве будет определять антициклон. Температура воздуха ожидается на уровне пяти градусов мороза, по области этот показатель составит около десяти градусов.

Напомним, ранее синоптики предположили, что грядущий декабрь в столице может стать одним из самых холодных за последние несколько лет.

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