В столице наградили победителей премии туриндустрии «Путеводная звезда»

СЕГОДНЯ 14:37 2018-11-30T14:37:15+03:00

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В Москве состоялась церемония вручения XIX премии туристической и гостиничной индустрии «Путеводная звезда». Член экспертного совета премии, заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина поздравила победителей и поблагодарила представителей отрасли за их вклад в повышение туристической привлекательности столицы. Она напомнила, что Москва в последние годы регулярно оказывается среди лидеров международных рейтингов для путешественников. Побывать в ней в своих топах рекомендовали такие авторитетные издания, как NationalGeographic, LonelyPlanet, TheWallStreetJournal,TheDailyTelegraphи другие.

- Наш город теперь ежегодно отмечают в различных туристических рейтингах, - сказала Наталья Сергунина. - Превзошел ожидания и, думаю, еще покажет себя wow-эффект Чемпионата мира по футболу. Позитивных откликов и публикаций в соцсетях столько, что они с трудом поддаются подсчету. Это лучшая реклама, когда туристы советуют Москву своим друзьям. Большая заслуга здесь тех, кто трудится в отрасли гостеприимства: предлагает путешественникам лучшие варианты размещения и туристические маршруты, удивляет необычной программой и подает вкуснейшие блюда. Благодарю всех вас за вклад в повышение привлекательности Москвы и, конечно, поздравляю лауреатов.

В этом году лауреатов «Путеводной звезды» определяли в 15 номинациях. За звание лучших боролись московские отели, городские фестивали, гастрономические проекты, архитектурные объекты, туристические компании, а также те, кто каждый день помогает гостям столицы - консьержи, волонтеры и сотрудники туристической полиции. Победителей традиционно определял экспертный совет, но учитывалось и мнение горожан. Лауреата в номинации «Лучшее мероприятие под открытым небом» определяли путем голосования на сайте «Активный гражданин». Полный список победителей премии - на сайте мэра Москвы mos.ru.

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