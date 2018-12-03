В столице пройдет акция «День без турникетов»

СЕГОДНЯ 16:13 2018-12-03T16:13:18+03:00

Серия экскурсий станет заключительной в этом году

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С 6 по 8 декабря в столице состоится пятая с начала 2018 года акция «День без турникетов». Ведущие инновационные центры и мастерские приглашают москвичей в мир беспилотников, наночастиц, аэрокосмических технологий, наукоемкого производства и цифрового развития. Регистрация на мастер-классы и экскурсии - на сайте акции (www.turniketov.net).

- Городская познавательная акция «День без турникетов» способствует предпринимательской активности в Москве, - сказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. - Своим успешным опытом делятся компании, развивающие бизнес в технологичных отраслях. Участники мастер-классов и экскурсий могут попробовать себя в новых профессиях и познакомиться с перспективными разработками, превращающими столицу в мегаполис будущего.

Посетители инженерно-технологического комплекса детского технопарка «Московский политех» смогут поучаствовать в интерактивных мастер-классах по транспортному дизайну. Гости технопарка узнают об особенностях аэрокосмической инженерии и беспилотной техники.

Резиденты технопарка «Слава», среди которых в основном высокотехнологичные предприятия, расскажут об особенностях научно-исследовательских работ в области разработки лекарств и средств медицинского назначения. НПК «Технологический центр» проведет мастер-класс, посвященный наночастицам, окружающих нас в обычной жизни. Школа английского языка нового поколения SkyEng расскажет о платформе онлайн-обучения.

Участники акции смогут посетить студию интерактивных инсталляций Inty, профессиональная команда которой создает невероятные голограммы и световые инсталляции. Всего в акции принимают участие более 35 площадок.

Напомним, акция «День без турникетов» проходит в Москве с 2012 года. Тогда на восьми предприятиях побывали около 600 человек. С тех пор участниками акции стали более 60 тысяч человек и более 100 инновационных площадок столицы.

Последняя акция состоялась в октябре, в ней приняли участие почти 10 тысяч человек и около 50 предприятий. На экскурсиях участники акции могут познакомиться с историей московской промышленности, узнать о ее современных достижениях. На некоторых предприятиях они могут поучаствовать в производственном процессе, например, собрать микросхемы, предметы мебели, испечь пирожные, изготовить конфеты или мороженое.

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