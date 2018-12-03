В московских парках откроются школы фигурного катания

СЕГОДНЯ 13:32 2018-12-03T13:32:26+03:00

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В московских парках начинают работать школы фигурного катания. Всего в городе будут проводиться занятия для всех желающих на 15 площадках. На сегодняшний день тренировки уже начались в парке им. Горького, «Дубки», в Гончаровском парке и еще на девяти площадках. Занятия здесь проходят совершенно бесплатно.

Открытие школ по фигурному катанию запланировано еще в шести парках. Их открытие состоится до конца декабря. Цикл платных занятий, индивидуальных тренировок и курсов, будет запущен в Перовском парке, усадьбе Воронцово, в садах Эрмитаж и им. Баумана, Сокольниках, Лианозовском паркеи в парке «Красная пресня», пишет сетевое издание m24.ru.

Отмечается, что искусству танца на льду будут обучать как новичков, так и тех, кто уверенно стоит на коньках. Всем желающих обучат не только профессиональной технике катания, но и сложным элементам, которые включают в программу даже профессиональные спортсмены, пишет ФАН со ссылкой на mos.ru.