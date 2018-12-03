В Москве откроется «Школа юных экскурсоводов»

СЕГОДНЯ 16:15 2018-12-03T16:15:19+03:00

На занятия смогут прийти дети в возрасте от 12 лет

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В среду, 5 декабря, в столице появится «Школа юных экскурсоводов». Об этом сообщили в «Мосприроде» Департамента природопользования Москвы. Программа занятий рассчитана на детей от 12 лет и старше, которые увлекаются экологией и хотят поделиться своими знаниями.

Практические уроки будут проходить на особо охраняемых природных территориях Москвы. Школа будет работать каждый четверг с 15 до 16 часов. По окончании обучения юных экскурсоводов ждет практический экзамен и получение сертификата экскурсовода. Обучение продлится 5 месяцев, до конца мая. Зимой дети будут изучать теорию экскурсионного дела, а весной начнется практическая часть. Каждый ребенок придумает свою тематическую экскурсию, отработает ее на практике и проведет презентацию в группе. Лучшие экскурсии уже в мае смогут посетить все желающие.

Занятия будут проходить в экоцентре «Экошкола Кусково» по адресу: ул. 3-я Музейная, д. 40, стр. 1. Запись на занятия по телефону - (495) 370-07-50.

Презентация программы состоится 5 декабря в 15.00. Гостям проведут экскурсию по экоцентру, расскажут о профессии экскурсовода, чем она интересна и каким будет курс занятий для детей.

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