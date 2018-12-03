Подмосковные полицейские задержали автоугонщика из Москвы

СЕГОДНЯ 16:57 2018-12-03T16:57:43+03:00

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В Подмосковье сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля. Инцидент произошел в Подольске. Ранее судимый москвич угнал иномарку стоимостью более одного миллиона рублей, однако вскоре попался полиции.

«Установлено, что злоумышленник, используя специальное оборудование для вскрытия замка и запуска двигателя, в ночное время похитил со стоянки, расположенной возле одного из домов на Красногвардейском бульваре, автомобиль иностранного производства. Сумма ущерба составила более 1,2 миллиона рублей», - цитирует сообщение пресс-службы регионального ГУ МВД России РИАМО.

Похищенную машину удалось обнаружить в одном из гаражных боксов в Марьино. Задержанный мужчина рассказал, что передал украденную машину для разбора на запчасти и дальнейшей продажи.

В отношении угонщика заведено уголовное дело, ему грозит до 10 лет тюремного заключения, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».