На Волгоградском проспекте неизвестные обстреляли машину бизнесмена и забрали у него 40 млн рублей
Вечером в понедельник сразу несколько очевидцев сообщили в дежурную часть полиции о стрельбе на Волгоградском проспекте. Приехавших на место патрульных встретил мужчина, который рассказал, что его ограбили.
- Все произошло около 21.00 напротив дома 97 по Волгоградскому проспекту, - рассказали «КП» в пресс-службе главка московской полиции. - Неизвестные произвели выстрел из предположительно травматического пистолета в машину жителя Москвы и отняли у него сумку с деньгами.
В полиции сумму ущерба пока не называют. Однако по словам нашего источника в правоохранительных органах, в сумке было около 40 миллионов рублей.
- Пострадавший - бизнесмен, - говорит источник. - Мужчина сообщил, что накануне снял эти деньги из банка для некоей сделки. Трое мужчин в масках поджидали его уже у машины. Едва он сел в салон, грянул выстрел. Очевидно, что преступники точно знали, что у мужчины с собой будет крупная сумма денег.
Насколько известно, ограбленный бизнесмен не ранен.
Ограбление на Волгоградском проспекте.
Преступников ищут. С места ограбления они скрылись на чёрном «Мерседесе». Объявлен план «Перехват».