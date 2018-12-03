На Волгоградском проспекте неизвестные обстреляли машину бизнесмена и забрали у него 40 млн рублей

СЕГОДНЯ 22:15 2018-12-03T22:15:49+03:00

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Вечером в понедельник сразу несколько очевидцев сообщили в дежурную часть полиции о стрельбе на Волгоградском проспекте. Приехавших на место патрульных встретил мужчина, который рассказал, что его ограбили.

- Все произошло около 21.00 напротив дома 97 по Волгоградскому проспекту, - рассказали «КП» в пресс-службе главка московской полиции. - Неизвестные произвели выстрел из предположительно травматического пистолета в машину жителя Москвы и отняли у него сумку с деньгами.

В полиции сумму ущерба пока не называют. Однако по словам нашего источника в правоохранительных органах, в сумке было около 40 миллионов рублей.

- Пострадавший - бизнесмен, - говорит источник. - Мужчина сообщил, что накануне снял эти деньги из банка для некоей сделки. Трое мужчин в масках поджидали его уже у машины. Едва он сел в салон, грянул выстрел. Очевидно, что преступники точно знали, что у мужчины с собой будет крупная сумма денег.

Насколько известно, ограбленный бизнесмен не ранен.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/680558" frameborder="0"></iframe> Ограбление на Волгоградском проспекте.

Преступников ищут. С места ограбления они скрылись на чёрном «Мерседесе». Объявлен план «Перехват».