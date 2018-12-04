В Москве к Новому года выпустили брелоки «Тройка» в праздничном дизайне

СЕГОДНЯ 13:34 2018-12-04T13:34:45+03:00

Брелок раскрашен в голубой цвет, в углу размещен логотип «Тройки», а в середине изображены пингвины

Их можно купить в сувенирных магазинах и на стойках «Живое общение»

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В Москве в продажу поступили брелоки «Тройка» в новогоднем дизайне. Приобрести их можно в сувенирных магазинах на станциях метро «Маяковская» и «Трубная», а также в витринах на стойках «Живое общение».

Сообщается, что праздничные брелоки выпущены ограниченным тиражом две тысячи экземпляров. Стоимость такого сувенира составляет 300 рублей. Брелок раскрашен в голубой цвет, в углу размещен логотип «Тройки», а в середине изображены пингвины, украшающие сверкающей гирляндой новогоднюю елку, пишет ФАН.

Как отметил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, во второй половине декабря в столице в продажу поступят и карты «Тройка» в аналогичном дизайне. Их запланированный тираж не уточняется, пишет сетевое издание m24.ru со ссылкой на mos.ru.

Отметим, что сейчас в городе можно купить еще одну тематическую «Тройку». Ее дизайн посвящен Кубку мира по регби, который состоится в Японии в 2019 году.