В Москве к Новому года выпустили брелоки «Тройка» в праздничном дизайне
В Москве в продажу поступили брелоки «Тройка» в новогоднем дизайне. Приобрести их можно в сувенирных магазинах на станциях метро «Маяковская» и «Трубная», а также в витринах на стойках «Живое общение».
Сообщается, что праздничные брелоки выпущены ограниченным тиражом две тысячи экземпляров. Стоимость такого сувенира составляет 300 рублей. Брелок раскрашен в голубой цвет, в углу размещен логотип «Тройки», а в середине изображены пингвины, украшающие сверкающей гирляндой новогоднюю елку, пишет ФАН.
Как отметил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, во второй половине декабря в столице в продажу поступят и карты «Тройка» в аналогичном дизайне. Их запланированный тираж не уточняется, пишет сетевое издание m24.ru со ссылкой на mos.ru.
Отметим, что сейчас в городе можно купить еще одну тематическую «Тройку». Ее дизайн посвящен Кубку мира по регби, который состоится в Японии в 2019 году.