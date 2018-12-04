2018-12-04T15:38:42+03:00
Московская жизнь

Москва представила ноу-хау в области медицины на выставке стартапов в Хельсинки

Разработки рассчитаны на детей и взрослых
Светлана ВОЛКОВА
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Сегодня, 4 декабря, в Хельсинки (Финляндия) открывается крупнейшая конференция стартапов Северной Европы, России и Балтии - SLUSH 2018. Она продлится два дня и соберет, как ожидается, больше 20 тысяч гостей и инвесторов со всего мира. Свои проекты в разных областях покажут порядка 2,6 тысяч небольших и начинающих компаний. Москву под единым брендом Made in Moscow представляют 17 технологичных стартапов.

- Мы поддерживаем предпринимательскую деятельность начинающих экспортеров и готовы помогать им на всех этапах становления бизнеса, - рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. - Выставка в Хельсинки - хорошее подспорье и площадка для презентации перспективных идей. Тем более Финляндия - крупный потребитель столичных товаров и разработок. За первые девять месяцев 2018 года объем высокотехнологичного экспорта московских компаний в эту страну достиг почти 50 миллионов долларов.

Среди инновационных решений в медицинской отрасли, представленных столицей на SLUSH 2018 - комплексное решение для специалистов по нейрореабилитации «SensoRehab», программный комплекс для обработки и анализа сигнала электрокардиограммы «SENCE2BEAT», децентрализованная платформа записи на прием к врачу и обмена медицинскими данными «Med.me». Среди необычных экспонатов Москва представит детский активный протез кисти и предплечья «КИБИ». Ребенок сам может выбрать дизайн протеза, цвет или даже стилизацию под супергероя.

Для безопасности детей и пожилых людей московские разработчики создали умные часы-телефон и кулон «Aimoto» с возможностью вызова экстренной помощи через сервис «Кнопка Жизни».

Кроме того, среди столичных стартапов будет представлена единственная в мире сеть «Samocat Sharing». Владелец франшизы сети через личный кабинет может отслеживать все поездки и транзакции, управлять своими станциями и тарифами, смотреть аналитику по поездкам и выручке.

Напомним, по программе «Сделано в Москве» правительство Москвы финансирует 100% затрат столичных компаний на участие в российских и в зарубежных мероприятиях, а также организует деловые встречи с закупщиками, инвесторами и международными партнерами. Всего в рамках программы провели 20 выставок. Сумма заключенных контрактов превышает 736 миллионов рублей.

Еще больше новостей столицы - в рубрике «Московская жизнь».

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