2018-12-04T15:59:42+03:00
Московская жизнь

Участники реновации все чаще оформляют заявления на докупку метров

Количество обращений за два месяца выросло более чем на 40 процентов
Светлана ВОЛКОВА
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В столице продолжается переселение жителей по программе реновации. По сравнению с данными на 1 октября количество заявлений на покупку дополнительной жилой площади за доплату по программе реновации выросло с 94 до 164. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

По 135 заявкам специалисты Московского фонда реновации жилой застройки вынесли положительные решения, в том числе по 85 - договоры уже подписаны. По словам Сергея Левкина, больше всего запросов на докупку дополнительных квадратных метров поступило от жильцов «стартовых» домов на улице Дмитрия Ульянова и проспекте Вернадского. Далее в равных долях следуют новостройки на Судостроительной, 5-й Парковой и Летчика Бабушкина.

Всем участникам программы реновации, которые захотят докупить квадратные меры в новой квартире, гарантируется скидка в размере 10 процентов. Напомним, программа реновации жилищного фонда утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. В ней участвуют около 1 миллиона москвичей. Расселение коснется более 350 тысяч квартир. Программа насчитывает 5171 дом.

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