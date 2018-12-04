2018-12-04T20:26:02+03:00
Общество

Собянин рассказал, готова ли Москва вновь провести чемпионат мира по футболу

Мэр Москвы в прямом телеэфире отвечает на вопросы горожан
Светлана ВОЛКОВА
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Мэр Москвы Сергей СобянинМэр Москвы Сергей СобянинФото: Михаил ФРОЛОВ
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Сегодня, 4 декабря, мэр Сергей Собянин общается с москвичами в прямом эфире телеканала «ТВ Центр». Свои сообщения желающие могли отправить заранее на специальной странице портала правительства города. По традиции, кроме письменных вопросов, принимались еще и видео-вопросы. К своему письму можно было прикрепить фото и видео.

Напомним, с начала этого года Собянин четыре раза отвечал на вопросы жителей – в январе, апреле, мае и июне. При этом обсуждались такие важные темы, как строительство метро, платные парковки, выборы, подготовка к чемпионату мира по футболу, новый наземный транспорт и реновация.

Обычно накануне эфира мэр получает от горожан несколько тысяч обращений. Ответы звучат примерно на 30 - 40 основных вопросов. Сегодня Сергей Собянин в эфире одновременно и в социальных сетях, а именно на своей странице в Инстаграме.

Разговор начался с главной темы этого года – чемпионата мира по футболу. Напомним, он проходил в Москве и других городах России с 14 июня по 15 июля включительно.

- Готова ли Москва повторить мероприятие уровня ЧМ? – спросили мэра москвичи.

- Лучше не при мне, - засмеялся Собянин. - Москва приложила огромные усилия, чтобы провести чемпионат по футболу. Весь месяц мундиаля было колоссальное напряжение – вдруг что-нибудь случится, вдруг теракт. Тяжелым было ожидание проблем, которые могли возникнуть. Но все службы отработали достойно, без проблем. Хотя, конечно, мы видели фан-зону на Воробьевых горах, там набиралось до 120 и более тысяч человек, а мы рассчитывали на 20 - 25 тысяч. Впрочем, сама атмосфера в городе была доброжелательной. Надеюсь, все получили удовольствие, это был настоящий праздник. Вряд ли еще будет в Москве такого уровня событие, но мы готовы проводить подобные мероприятия.

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