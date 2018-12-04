Собянин: «Дворы в Москве будем ремонтировать каждые 7 – 8 лет»

СЕГОДНЯ 20:39 2018-12-04T20:39:44+03:00

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Сегодня, 4 декабря, мэр Сергей Собянин общается с москвичами в прямом эфире телеканала «ТВ Центр». Свои сообщения желающие могли отправить заранее на специальной странице портала правительства города. Сегодня мэр в эфире одновременно и в социальных сетях, а именно на своей странице в Инстаграме.

Сегодня разговор начался с главной темы этого года – чемпионата мира по футболу. «Готова ли Москва повторить мероприятие уровня ЧМ?» – спросили мэра москвичи. «Вряд ли еще будет в Москве такого уровня событие, но мы готовы проводить подобные мероприятия», - ответил Собянин.

Затем жители Южного Бутова пожаловались на плохие детские площадки во дворах.

- Мы недавно провели ремонт площадок, но часть их уже физически устарела, - сказал Сергей Собянин. - Иногда себе дороже ремонтировать, менять качели, скамейки. Поэтому раз в 7 - 8 лет мы должны заходить в каждый двор, и полностью его переустраивать с учетом новых требований и технологий.

По словам мэра, каждый год в городе приводят в порядок около 3,5 тысяч дворов.