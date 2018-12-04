2018-12-04T21:18:57+03:00
Общество

Собянин: «В проекте «Московское долголетие» участвуют уже более 170 тысяч человек»

На вопросы москвичей отвечает мэр города
Светлана ВОЛКОВА
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Мэр Москвы Сергей СобянинМэр Москвы Сергей СобянинФото: Михаил ФРОЛОВ
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Сегодня, 4 декабря, в прямом эфире телеканала «ТВ Центр» жители задают мэру Сергею Собянину волнующие их вопросы. Одновременно общение идет и в социальных сетях, а именно в Инстаграме. Мэр уже ответил на вопросы о судьбе «Лужников» после ЧМ, о капремонте домов и дворов, о развитии школ и программе «Мой район».

Затем москвичи спросили о развитии проекта «Московское долголетие» для людей старшего поколения.

- Сегодня больше 170 тысяч человек участвуют в проекте «Московское долголетие», - сообщил Сергей Собянин. - Для примера: у нас в детсады ходят около 400 тысяч детей, то есть участники «Московского долголетия» составляют уже половину воспитанников системы дошкольного образования.

По словам мэра, проект будет развиваться, в том числе на основе пожеланий пожилых людей. Первые новшества уже вступили в силу.

- Запись в кружки для участников проекта велась через центры соцобслуживания (ЦСО), - объяснил мэр. - Но мы решили, что можно записываться не только в ЦСО, но и в учреждениях культуры, спорта. Так мы решаем проблему качественного подбора и информирования москвичей о том, где можно заниматься, улучшать свою жизнь. В проекте мы запустим также новые направления - театральные кружки, курсы компьютерной грамотности, клубы по интересам.

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