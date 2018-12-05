2018-12-05T11:57:37+03:00
Происшествия

У москвички украли кольцо за 7,5 миллионов рублей во время ужина

Мужчина снял украшение прямо с пальца владельцы
Ася РОМАНЧУК
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Москвичка пожаловалась полицейским, что у нее украли кольцо за 7,5 миллионов рублейМосквичка пожаловалась полицейским, что у нее украли кольцо за 7,5 миллионов рублейФото: Иван ВИСЛОВ
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Москвичка, лишившаяся дорогого украшения во время ужина, обратилась в полицию за помощью. У потерпевшей пропало кольцо, стоимостью 7,5 миллионов рублей.

Жительница столицы пришла в полицию 4 декабря. По словам женщины, вечером 30 ноября она пришла в заведение на улице Рочдельской. В какой-то момент к ней подошел мужчина и снял с пальца дорогое украшение.

Почему пострадавшая решила обратиться в полицию только спустя четыре дня – предстоит выяснить стражам порядка. Сейчас они проводят проверку и решают вопрос с возбуждение уголовного дела, сообщает сайт «Дни.ру».

В 2015 году в кафе на этой же улице произошла перестрелка. Несколько человек погибли, в деле оказались замешаны криминальные авторитеты. Спустя несколько лет были осуждены полицейские, которые приезжали на вызов.

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