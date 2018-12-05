В Подмосковье задержали похитителя цветного металла на 1,2 млн рублей

5 Дек. 16:30 2018-12-05T16:30:24+03:00

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Сотрудники полиции задержали в Подмосковье мужчину, который подозревается в краже цветного металла. Инцидент произошел в Шаховской, на территории коммерческого предприятия.

«Установлено, что злоумышленник путем отжатия стеклопакета и спиливания навесного замка проник в помещение коммерческой организации, занимающейся металлообработкой, расположенной на улице Базаева, откуда похитил заготовки изделий и остатки материалов из цветного металла. Сумма ущерба составила более 1,2 миллиона рублей», - приводит сообщение пресс-службы областного главка МВД интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Стражи порядка задержали мужчину по месту жительства. Вором оказался 41-летний местный житель. В ходе расследования полиции удалось установить причастность мужчины к восьми кражам из частных домов и бытовок. В отношении преступника возбуждено уголовное дело.