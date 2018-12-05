В Бескудниковском районе столицы продолжается переселение участников реновации

СЕГОДНЯ 20:22 2018-12-05T20:22:56+03:00

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На севере столицы в Бескудниковском районе по программе реновации в новостройки переезжают жильцы трех пятиэтажных домов. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

- Переселение стартовало 17 ноября - из пятиэтажек 52 и 54 на Бескудниковском бульваре, 4 декабря "поехал" дом 89 корп.1, который находится на Дмитровском шоссе, - сказал Сергей Левкин. - Всего в отселяемых домах насчитывается 319 квартир.

Для участников реновации в районе уже переданы под фактическое заселение пять «стартовых» домов по адресам Бескудниковский бульвар, дома 3, 5, 11 корп.1 и 13, а также новостройка на Дмитровское шоссе, 68.

"Всего в районе Бескудниковский в реновации участвуют 37 домов, - уточнил Сергей Левкин. - Утверждено 15 "стартовых" площадок. В САО насчитывается 514 домов, подобраны 39 "стартов". При этом, три новые площадки были добавлены 27 ноября на заседании президиума правительства под председательством мэра Москвы Сергея Собянина. Две - в Дмитровском районе, одна - в Коптево".

На сегодня для программы реновации уже утверждены 295 площадок на 4,5 миллиона квадратных метров недвижимости. При этом поиск новых "стартовых" площадок продолжается. Список новых "стартовых" площадок - на официальном сайте мэра Москвы (www.mos.ru/city/projects/renovation/).

Напомним, программа реновации жилищного фонда утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей. Под расселение попали более 350 тысяч квартир. Программа насчитывает 5171 дом.

По словам руководителя Департамента, с начала 2018 года, то есть фактического запуска программы, уже идёт переселение жителей из 28 старых домов в 22 новостройки. Они находятся в шести округах - ЗАО, СВАО, ЮЗАО, ЮАО, САО и ВАО. При этом один дом 3 на улице Константина Федина полностью расселен. А дом 5 на Константина Федина расселен и снесен по технологии "умного сноса". Площадку демонтажа осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин.

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