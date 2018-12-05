2018-12-05T20:22:56+03:00
Московская жизнь

В Бескудниковском районе столицы продолжается переселение участников реновации

Жители уже третьей пятиэтажки получают новые квартиры
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

На севере столицы в Бескудниковском районе по программе реновации в новостройки переезжают жильцы трех пятиэтажных домов. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

- Переселение стартовало 17 ноября - из пятиэтажек 52 и 54 на Бескудниковском бульваре, 4 декабря "поехал" дом 89 корп.1, который находится на Дмитровском шоссе, - сказал Сергей Левкин. - Всего в отселяемых домах насчитывается 319 квартир.

Для участников реновации в районе уже переданы под фактическое заселение пять «стартовых» домов по адресам Бескудниковский бульвар, дома 3, 5, 11 корп.1 и 13, а также новостройка на Дмитровское шоссе, 68.

"Всего в районе Бескудниковский в реновации участвуют 37 домов, - уточнил Сергей Левкин. - Утверждено 15 "стартовых" площадок. В САО насчитывается 514 домов, подобраны 39 "стартов". При этом, три новые площадки были добавлены 27 ноября на заседании президиума правительства под председательством мэра Москвы Сергея Собянина. Две - в Дмитровском районе, одна - в Коптево".

На сегодня для программы реновации уже утверждены 295 площадок на 4,5 миллиона квадратных метров недвижимости. При этом поиск новых "стартовых" площадок продолжается. Список новых "стартовых" площадок - на официальном сайте мэра Москвы (www.mos.ru/city/projects/renovation/).

Напомним, программа реновации жилищного фонда утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей. Под расселение попали более 350 тысяч квартир. Программа насчитывает 5171 дом.

По словам руководителя Департамента, с начала 2018 года, то есть фактического запуска программы, уже идёт переселение жителей из 28 старых домов в 22 новостройки. Они находятся в шести округах - ЗАО, СВАО, ЮЗАО, ЮАО, САО и ВАО. При этом один дом 3 на улице Константина Федина полностью расселен. А дом 5 на Константина Федина расселен и снесен по технологии "умного сноса". Площадку демонтажа осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин.

Еще больше новостей столицы - в рубрике "Московская жизнь".

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Москвичи могут записать онлайн домашних животных на приём к ветеринару
В Подмосковье задержали похитителя цветного металла на 1,2 млн рублей
На Большой кольцевой линии столичного метро запустят поезда «Москва»
У москвички украли кольцо за 7,5 миллионов рублей во время ужина
Собянин: «В проекте «Московское долголетие» участвуют уже более 170 тысяч человек»
Собянин: «Дворы в Москве будем ремонтировать каждые 7 – 8 лет»
Собянин рассказал, готова ли Москва вновь провести чемпионат мира по футболу
Московские родители смогут посадить именное дерево своего ребенка
Участники реновации все чаще оформляют заявления на докупку метров
Москва представила ноу-хау в области медицины на выставке стартапов в Хельсинки
Более 400 мероприятий пройдет в новогодние праздники в Подмосковье
В Москве к Новому года выпустили брелоки «Тройка» в праздничном дизайне
На Волгоградском проспекте неизвестные обстреляли машину бизнесмена и забрали у него 40 млн рублей
Подмосковные полицейские задержали автоугонщика из Москвы
В Москве откроется «Школа юных экскурсоводов»
В столице пройдет акция «День без турникетов»
В Москве задержали подозреваемого в краже старинных фотоаппаратов
В московских парках откроются школы фигурного катания