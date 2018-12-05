2018-12-05T20:32:49+03:00
Московская жизнь

Москвичи могут записать онлайн домашних животных на приём к ветеринару

Пока услуга доступна для хозяев кошек и собак
Светлана ВОЛКОВА
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На портале мэра Москвы mos.ru появилась новая услуга. Теперь для владельцев домашних животных открылась онлайн-запись питомца на прием к врачу. Специалиста можно выбрать в любой из 27 государственных ветеринарных клиник столицы. Пока сервисом могут пользоваться только хозяева кошек и собак. В будущем планируется дополнить список животных, которых можно будет удаленно записать к ветеринару.

Через mos.ru можно не только оформить запись на прием в ветеринарную клинику, но и визит врача на дом, например, для вакцинации или чипирования. При этом время приезда специалиста можно выбрать самостоятельно. В экстренных ситуациях нужно вызывать бригаду неотложной ветеринарной помощи по номеру - (495) 612-04-25.

- Электронные услуги становятся все более востребованы у москвичей и распространяются на самые разные сферы жизни, - отметила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. - В социальной сфере количество услуг, доступных в электронном виде, растет рекордными темпами. Такой принцип взаимодействия между городскими службами и жителями позволяет значительно сэкономить время и является наиболее современным. Мы стремимся максимально сократить количество бумажных справок, необходимых для получения тех или иных услуг.

«Мы продолжаем работу по переводу в электронный вид услуг и сервисов социальной сферы, - рассказала председатель Комитета государственных услуг Москвы Елена Шинкарук. - Ежедневно на сайте mos.ru фиксируется более 200 тысяч обращений за услугами этой категории. Сегодня на портале представлено более 150 услуг и сервисов в социальной сфере».

Еще больше новостей столицы - в рубрике «Московская жизнь».

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