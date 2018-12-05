2018-12-05T20:32:49+03:00
Московская жизнь

Москвичи могут записать онлайн домашних животных на приём к ветеринару

Пока услуга доступна для хозяев кошек и собак
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

На портале мэра Москвы mos.ru появилась новая услуга. Теперь для владельцев домашних животных открылась онлайн-запись питомца на прием к врачу. Специалиста можно выбрать в любой из 27 государственных ветеринарных клиник столицы. Пока сервисом могут пользоваться только хозяева кошек и собак. В будущем планируется дополнить список животных, которых можно будет удаленно записать к ветеринару.

Через mos.ru можно не только оформить запись на прием в ветеринарную клинику, но и визит врача на дом, например, для вакцинации или чипирования. При этом время приезда специалиста можно выбрать самостоятельно. В экстренных ситуациях нужно вызывать бригаду неотложной ветеринарной помощи по номеру - (495) 612-04-25.

- Электронные услуги становятся все более востребованы у москвичей и распространяются на самые разные сферы жизни, - отметила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. - В социальной сфере количество услуг, доступных в электронном виде, растет рекордными темпами. Такой принцип взаимодействия между городскими службами и жителями позволяет значительно сэкономить время и является наиболее современным. Мы стремимся максимально сократить количество бумажных справок, необходимых для получения тех или иных услуг.

«Мы продолжаем работу по переводу в электронный вид услуг и сервисов социальной сферы, - рассказала председатель Комитета государственных услуг Москвы Елена Шинкарук. - Ежедневно на сайте mos.ru фиксируется более 200 тысяч обращений за услугами этой категории. Сегодня на портале представлено более 150 услуг и сервисов в социальной сфере».

Еще больше новостей столицы - в рубрике «Московская жизнь».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Бескудниковском районе столицы продолжается переселение участников реновации
В Подмосковье задержали похитителя цветного металла на 1,2 млн рублей
На Большой кольцевой линии столичного метро запустят поезда «Москва»
У москвички украли кольцо за 7,5 миллионов рублей во время ужина
Собянин: «В проекте «Московское долголетие» участвуют уже более 170 тысяч человек»
Собянин: «Дворы в Москве будем ремонтировать каждые 7 – 8 лет»
Собянин рассказал, готова ли Москва вновь провести чемпионат мира по футболу
Московские родители смогут посадить именное дерево своего ребенка
Участники реновации все чаще оформляют заявления на докупку метров
Москва представила ноу-хау в области медицины на выставке стартапов в Хельсинки
Более 400 мероприятий пройдет в новогодние праздники в Подмосковье
В Москве к Новому года выпустили брелоки «Тройка» в праздничном дизайне
На Волгоградском проспекте неизвестные обстреляли машину бизнесмена и забрали у него 40 млн рублей
Подмосковные полицейские задержали автоугонщика из Москвы
В Москве откроется «Школа юных экскурсоводов»
В столице пройдет акция «День без турникетов»
В Москве задержали подозреваемого в краже старинных фотоаппаратов
В московских парках откроются школы фигурного катания