2018-12-06T10:40:47+03:00
Общество

В столичных парках откроют 12 бесплатных ледовых катков

Покрытие на них будет натуральное и искусственное
Ася РОМАНЧУК
Поделиться:
В Москве начали открывать первые каткиВ Москве начали открывать первые каткиФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В 23 парках столицы совсем скоро начнут работать ледовые катки. В некоторых они уже открыты, а в некоторых работа ведется, в ближайшее время площадки примут всех любителей данного зимнего развлечения.

Часть покрытий будет выполнено из искусственного материала, а некоторые из натурального: вода и мороз.

Пока погода не позволяет заливать площадки водой, среднесуточные температуры мороза не установились на нужном уровне. Синоптики обещают, что со следующей неделе придет похолодание, в это же время столичные власти приступят к организации катков.

Сейчас площадки с искусственным льдом работают в «Сокольниках», Парке Горького, Таганском, Гончаровском и еще в 13 парках столицы.

До конца года будут появляться новые катки. В Измайловском и Перовском парке, а также саду «Эрмитаж» и других местах. Всего их будет открыто 15 штук.

Многие парки не стали ограничиваться только площадкой, а приготовили гостям сюрпризы. Например, в Парке Горького можно будет увидеть фабрику с неоновым конвейером и десятиметровой дымовой трубой, а коньки с подсветкой неоновыми шнурками взять напрокат.

В саду имени Баумана гостей ждет «КиноКаток». Можно не только покататься, но и посмотреть добрые фильмы. Коньки здесь выдают с изображением кошек, соответствующая маска прилагается, сообщает сетевое издание m24.ru.

Открытие ледовых катков в Москве напрямую зависит от погодных условий. Как правило, сезон катания на коньках открывается в конце ноября, а завершается в марте. Однако бывают и исключения: к примеру, зимний сезон 2017-2018 стартовал чуть раньше — 11 ноября. кстати, 12 катков будет совершенно бесплатными для посетителей.

В конце ноября был дан торжественный старт зимнего сезона на льду под кремлевскими звездами. Знаменитая фигуристка, олимпийская чемпионка Татьяна Навка представила публике фрагмент своего нового ледового шоу «Аленький цветочек».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В московских библиотеках покажут новогодние программы для детей
В Подмосковье подготовят 306 площадок для запуска фейерверков
Назван лучший парк Подмосковья 2018 года
В московском метро разрешат провезти 1,5-метровую живую елку бесплатно
Столичные застройщики смогут подать единую заявку на подключение к инженерным сетям
В детских больницах Москвы маленьких пациентов поздравят с Новым годом
ЦОДД напомнил водителям о серьезных пробках
В Подмосковье расстреляли бездомных собак
В Подмосковье появится более 200 купелей к крещенским купаниям
В Москву придут сибирские морозы
На юго-западе Москвы программа реновации начинается в районе Коньково
Участники программы лояльности метро ходят за покупками с картой «Тройка»
На МКАДе реконструируют восемь развязок
В подмосковном Ногинске автоледи на иномарке сбила троих детей
Сотрудника администрации президента обокрали на 1 миллион рублей
На Московской железной дороге запустили 90 новых электричек
Количество погибших от обрушения здания в подмосковном Дзержинском возросло до трех человек