2018-12-06T10:40:47+03:00
Общество

В столичных парках откроют 12 бесплатных ледовых катков

Покрытие на них будет натуральное и искусственное
Ася РОМАНЧУК
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В Москве начали открывать первые каткиВ Москве начали открывать первые каткиФото: Евгения ГУСЕВА
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В 23 парках столицы совсем скоро начнут работать ледовые катки. В некоторых они уже открыты, а в некоторых работа ведется, в ближайшее время площадки примут всех любителей данного зимнего развлечения.

Часть покрытий будет выполнено из искусственного материала, а некоторые из натурального: вода и мороз.

Пока погода не позволяет заливать площадки водой, среднесуточные температуры мороза не установились на нужном уровне. Синоптики обещают, что со следующей неделе придет похолодание, в это же время столичные власти приступят к организации катков.

Сейчас площадки с искусственным льдом работают в «Сокольниках», Парке Горького, Таганском, Гончаровском и еще в 13 парках столицы.

До конца года будут появляться новые катки. В Измайловском и Перовском парке, а также саду «Эрмитаж» и других местах. Всего их будет открыто 15 штук.

Многие парки не стали ограничиваться только площадкой, а приготовили гостям сюрпризы. Например, в Парке Горького можно будет увидеть фабрику с неоновым конвейером и десятиметровой дымовой трубой, а коньки с подсветкой неоновыми шнурками взять напрокат.

В саду имени Баумана гостей ждет «КиноКаток». Можно не только покататься, но и посмотреть добрые фильмы. Коньки здесь выдают с изображением кошек, соответствующая маска прилагается, сообщает сетевое издание m24.ru.

Открытие ледовых катков в Москве напрямую зависит от погодных условий. Как правило, сезон катания на коньках открывается в конце ноября, а завершается в марте. Однако бывают и исключения: к примеру, зимний сезон 2017-2018 стартовал чуть раньше — 11 ноября. кстати, 12 катков будет совершенно бесплатными для посетителей.

В конце ноября был дан торжественный старт зимнего сезона на льду под кремлевскими звездами. Знаменитая фигуристка, олимпийская чемпионка Татьяна Навка представила публике фрагмент своего нового ледового шоу «Аленький цветочек».

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