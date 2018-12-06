2018-12-06T15:15:38+03:00
Московская жизнь

Свои решения по улучшению цифровой среды Москвы предложат 500 специалистов

Лучшие идеи будут использованы в городском хозяйстве
Светлана ВОЛКОВА
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С 7 по 10 декабря в столице пройдет крупнейший в России хакатон Urban.Tech Challenge. За 70 часов соревнования более 500 специалистов создадут инновационные продукты для совершенствования городской цифровой среды - программные решения, мобильные приложения, сайты. При этом будут широко использоваться передовые информационные технологии - искусственный интеллект, большие данные (big data) и нейросети. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

- Мы заинтересованы в новейших цифровых продуктах для решения конкретных городских задач и поэтому сами предложили несколько конкурсных испытаний, - отметила Наталья Сергунина. - Одно из них - разработать интеллектуальную систему поиска, классификации и верификации данных о столичных производителях и их товарах. Если участники соревнований предложат действительно эффективный алгоритм, то в будущем он может стать инструментом продвижения московских компаний на зарубежных рынках.

Тематические треки соревнования (Big Data, Retail Tech, Real Estate Tech, Advanced Analytics) посвящены методикам анализа больших данных, оптимизации в розничной торговле, повышению эффективности управления недвижимостью и другим направлениям.

Организатором хакатона стала сеть деловых пространств для бизнеса Deworkacy. Партнерами тематических направлений, составившими задачи для конкурсантов, стали Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы, Департамент торговли и услуг Москвы, Департамент городского имущества Москвы, Департамент информационных технологий Москвы, Главное контрольное управление Москвы, а также «Ростелеком», Auchan, Leroy Merlin.

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