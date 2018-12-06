2018-12-06T12:57:39+03:00
Московская жизнь

Медицинский вертолет прилетает в любую точку Москвы за 7 - 10 минут

Техника рассчитана на оказание первой помощи и поддержания жизни
Светлана ВОЛКОВА
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Сегодня время с момента взлета до прибытия медицинского вертолета в любую точку города составляет в среднем 7 - 10 минутСегодня время с момента взлета до прибытия медицинского вертолета в любую точку города составляет в среднем 7 - 10 минутФото: Александр ГЛУЗ
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В столице кроме выездных бригад Центра экстренной медицинской помощи дежурят три медицинских вертолета. В этом году они стали вылетать на вызовы круглосуточно.

- Сегодня время с момента взлета до прибытия медицинского вертолета в любую точку города составляет в среднем 7 - 10 минут, а в Московскую область в радиусе от 30 до 50 километров - 15 - 20 минут, - рассказал на дискуссии во времяXVIIАссамблеи «Здоровье Москвы» заместитель директора Московского научно-практического центра экстренной медицинской помощи Департамента здравоохранения Москвы Сергей Гуменюк. - Благодаря возможности в самые короткие сроки доставить пациента в стационар на лечение, мы заметно улучшили результаты оказания медицинской помощи пациентам, особенно больным с острым коронарным синдромом и острым нарушением мозгового кровообращения.

Сейчас в Москве находится 31 вертолетная площадка, 21 из которых - в Троицком и Новомосковском округах. Санитарные вертолеты оснащены современным медицинским оборудованием для оказания первой помощи и поддержания жизни. В них есть аппараты искусственной вентиляции легких, дефибрилляторы, инкубаторы для транспортировки новорожденных и другой новейшей аппаратурой.

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