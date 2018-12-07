2018-12-07T14:27:48+03:00
Происшествия

Пенсионер написал заявление на коммунальщиков, которые очистили его квартиру от мусора

Мужчина вернулся домой из больницы и обнаружил голые стены
Ася РОМАНЧУК
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Полицейские проверяют, законно ли поступили коммунальщики, очистив квартиру пенсионераПолицейские проверяют, законно ли поступили коммунальщики, очистив квартиру пенсионераФото: Иван ВИСЛОВ
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75-летнйи пенсионер обратился за помощью к полицейским, воры вынесли из квартиры абсолютно все вещи, уверял дедушка. Оказалось, что с сентября 2018 года мужчина был на лечении в больнице, досаждал глаз и врачи все никак не могли справиться с болезнью. Домой вернулся в декабре и оказалось, что дверь заколочена. Слесари из ЖЭК помогли попасть пенсионеру внутрь, в квартиру по Ясному проезду. Но оказалось, что это не единственный сюрприз, который ждал пенсионера. Внутри жилье было совершенно пустым: пропали кровати, шкафы, сантехника, одежда, обувь, все личные вещи.

Пенсионер обратился к правоохранителям с заявлением, что его квартиру полностью обчистили. А пока полицейские проводят проверку, мужчина живет в приюте на Иловайской улице.

Когда силовики стали разбираться в деталях, то сюрприз ждал их. Оказалось, что все вещи из квартиры вынесли не воры, а коммунальщики. Пока мужчина был в больнице соседи пожаловались на неприятный запах из пустой квартиры. Вскрыли дверь оказалось, что квадратные метры под потолок забиты мусором, а ремонт не делался много лет.

Администрация и коммунальщики решили помочь деду, два дня вывозили лишние вещи, вместе с мебелью, а потом сделали косметический ремонт. Как все было завершено, составили акт и дверь заколотили, вот только хозяина пропажа добра не устроила. Он настаивает, чтобы виновные были наказаны, сообщает телеканал «360».

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