2018-12-07T14:39:10+03:00
Происшествия

Москвич закидал соседа яйцами за неправильную парковку

Агрессивный житель столицы начал с ругательств, а закончил стрельбой из травматического пистолета
Ася РОМАНЧУК
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Мужчину расстрелял сосед за неправильную парковкуМужчину расстрелял сосед за неправильную парковкуФото: Дина КАРПИЦКАЯ
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39-летний житель столицы даже не мог предположить, что обычная процедура – парковка во дворе дома – может обернуться настоящим боевиков, где он будет в роли жертвы. Вечером мужчина приехал домой, припарковал свой Toyota Raw 4 у подъезда дома № 1 по бульвару Ландау, но уйти далеко не успел. Сосед с четвертого этажа начал требовать, чтобы автомобиль был переставлен на другое место. Между мужчинами завязалась словесная перепалка, которая совсем скоро приняла криминальный оборот.

Находящийся на высоте мужчина решил наказать автовладельца и стал кидать в него яйцами, а потом принес травматический пистолет и выстрелил в жертву. Попал в ногу, именно с этой травмой его доставили в больницу. Туда же приехали полицейские, которые узнали всю картину происшествия в деталях.

К 35-летнему стрелку стражи порядка тоже наведались. Оказалось, он имеет целую коллекцию оружия и боеприпасов, но все легально, лицензия в порядке. Тем не менее, поступок хулигана не останется безнаказанным. Ему предложили пройти медосвидетельствование, а еще оформили подписку о невыезде пока будет расследоваться уголовное дело, сообщает телеканал «360».

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