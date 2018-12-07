2018-12-07T14:39:10+03:00
Происшествия

Москвич закидал соседа яйцами за неправильную парковку

Агрессивный житель столицы начал с ругательств, а закончил стрельбой из травматического пистолета
Ася РОМАНЧУК
Поделиться:
Комментарии: comments2
Мужчину расстрелял сосед за неправильную парковкуМужчину расстрелял сосед за неправильную парковкуФото: Дина КАРПИЦКАЯ
Изменить размер текста:

39-летний житель столицы даже не мог предположить, что обычная процедура – парковка во дворе дома – может обернуться настоящим боевиков, где он будет в роли жертвы. Вечером мужчина приехал домой, припарковал свой Toyota Raw 4 у подъезда дома № 1 по бульвару Ландау, но уйти далеко не успел. Сосед с четвертого этажа начал требовать, чтобы автомобиль был переставлен на другое место. Между мужчинами завязалась словесная перепалка, которая совсем скоро приняла криминальный оборот.

Находящийся на высоте мужчина решил наказать автовладельца и стал кидать в него яйцами, а потом принес травматический пистолет и выстрелил в жертву. Попал в ногу, именно с этой травмой его доставили в больницу. Туда же приехали полицейские, которые узнали всю картину происшествия в деталях.

К 35-летнему стрелку стражи порядка тоже наведались. Оказалось, он имеет целую коллекцию оружия и боеприпасов, но все легально, лицензия в порядке. Тем не менее, поступок хулигана не останется безнаказанным. Ему предложили пройти медосвидетельствование, а еще оформили подписку о невыезде пока будет расследоваться уголовное дело, сообщает телеканал «360».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В столице на снегосплавные пункты вывезли более 200 тысяч кубометров снега
В Подмосковье проверят информацию о незаконной вырубке деревьев
Пенсионер написал заявление на коммунальщиков, которые очистили его квартиру от мусора
Столкновение автобуса и грузовика в Москве попало на видео
Свои решения по улучшению цифровой среды Москвы предложат 500 специалистов
Медицинский вертолет прилетает в любую точку Москвы за 7 - 10 минут
В Москве пассажирский автобус столкнулся с грузовиков
В столичных парках откроют 12 бесплатных ледовых катков
Москвичи могут записать онлайн домашних животных на приём к ветеринару
В Бескудниковском районе столицы продолжается переселение участников реновации
В Подмосковье задержали похитителя цветного металла на 1,2 млн рублей
На Большой кольцевой линии столичного метро запустят поезда «Москва»
У москвички украли кольцо за 7,5 миллионов рублей во время ужина
Собянин: «В проекте «Московское долголетие» участвуют уже более 170 тысяч человек»
Собянин: «Дворы в Москве будем ремонтировать каждые 7 – 8 лет»
Собянин рассказал, готова ли Москва вновь провести чемпионат мира по футболу
Московские родители смогут посадить именное дерево своего ребенка
Участники реновации все чаще оформляют заявления на докупку метров
Москва представила ноу-хау в области медицины на выставке стартапов в Хельсинки
Более 400 мероприятий пройдет в новогодние праздники в Подмосковье
В Москве к Новому года выпустили брелоки «Тройка» в праздничном дизайне
На Волгоградском проспекте неизвестные обстреляли машину бизнесмена и забрали у него 40 млн рублей
Подмосковные полицейские задержали автоугонщика из Москвы
В Москве откроется «Школа юных экскурсоводов»
В столице пройдет акция «День без турникетов»
В Москве задержали подозреваемого в краже старинных фотоаппаратов
В московских парках откроются школы фигурного катания