В Подмосковье проверят информацию о незаконной вырубке деревьев

7 Дек. 15:10 2018-12-07T15:10:09+03:00

Местные жители уверяют, что деревья рубят для песчаный карьер, а потом котлован будет заполнен мусором

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Следователи в подмосковном Домодедово проводят проверку сообщения о вырубке лесов на местных территориях. По сообщениям местных жителей, уже уничтожены гектары векового леса, на их месте будет разработан карьер. В плане у исполнителя работ не только добыча полезных ископаемых, но и сооружение новой свалки. После того, как песок закончится, карьер засыплют мусором.

Сообщается, что разрешения на работы у коммерческой организации нет, хотя администрация уверяет в обратном. До начала работ были представлены все бумаги, хотя противники работ продолжают настаивать на том, что получены документы с незаконным путем.

В Главном следственном управлении СК подчеркнули, что проводится доследственная проверка.

- Следствием будет проверяться законность получения разрешения на вырубку лесного массива и проведение работ в водоохранной зоне, - цитиует сообщение ведомства интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее под угрозой оказался ленточный бор на Алтае существует еще с мелового периода мезозойской эры. Жители брали древесину всегда, но только сейчас реликтовый лес оказался под угрозой исчезновения – примерно с 2008 года его начали вырубать в промышленных масштабах под разными предлогами, начиная от санитарных рубок и заканчивая «строительством» фиктивных деревообрабатывающих предприятий.