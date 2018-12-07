В столице на снегосплавные пункты вывезли более 200 тысяч кубометров снега

СЕГОДНЯ 15:19 2018-12-07T15:19:47+03:00

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За прошедшие сутки в столице вывезли на снегосплавные пункты 216 687 кубометров снега. Об этом сегодня, 7 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

- Коммунальные службы продолжают зачистку города от снега, - сказал глава Комплекса городского хозяйства Москвы. - На улицах работает около 6,5 тысяч единиц техники.

По его словам, с 22.00 5 декабря местами выпало до 9 сантиметров снега. Общий прирост снега с начала зимы составил 21 сантиметр. Напомним, во время снегопада уборочная техника проводит сплошное прометание улиц и площадей, пешеходных зон, проездов, дворов. Затем их обрабатывают противогололедными реагентами. При этом собранный снег непрерывно вывозят на снегосплавные пункты.

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