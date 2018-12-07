Столичные врачи-урологи ежедневно проводят две - три операции при помощи роботов

7 Дек. 16:22 2018-12-07T16:22:52+03:00

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В Москве в городской клинической больнице имени Спасокукоцкого с 2014 года работает Центр оперативной робот-ассистированной и реконструктивной урологии. Сегодня здесь выполнено уже более 2 тысяч операций под руководством главного внештатного специалиста уролога Департамента здравоохранения Москвы, руководителя Центра Дмитрия Пушкаря.

Врачи Центра оперативной робот-ассистированной и реконструктивной урологии могут проводить самые сложные, в том числе реконструктивные оперативные вмешательства на органах мочеполовой системы с применением роботической техники. В своем выступлении на XVIIАссамблеи «Здоровье Москвы», проходившей в Москве 5 и 6 декабря, Дмитрий Пушкарь подчеркнул, что Центр оснащен роботическим комплексом da Vinci, помогающим расширить возможности хирурга. Робот имеет четыре руки-манипулятора, которыми управляет хирург, следя за ходом операции на специальном экране в 3D изображении. Это обеспечивает максимальную точность при выполнении операции.

- Операционная бригада нашего Центра по оценкам зарубежных коллег входит в тройку лидеров среди 15 мировых клиник, проводивших онлайн-операции при помощи роботов, - отметил Дмитрий Пушкарь.

Кроме того, в Центре оперативной робот-ассистированной и реконструктивной урологии действует «Московская роботическая программа». Специалистами разработана уникальная программа подготовки роботических хирургов. Помимо этого, планируется публикация атласа робот-ассистированной радикальной простатэктомии.

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